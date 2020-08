Viviana Parisi, non c'è traccia di sangue sul parabrezza dell'auto. Il pm: 'Sulla morte di Gioele ancora nessuna ipotesi' (Di venerdì 28 agosto 2020) ancora nulla di fatto anche dagli accertamenti effettuati all'interno dell'auto di Viviana Parisi : Sulla sua morte e su quella del figlioletto Gioele Mondello , c'è ancora un alone di mistero. Il ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Dj morta, il marito di Viviana Parisi: 'Il parabrezza era lesionato prima dell'incidente' #Caronia… - SkyTG24 : Giallo Caronia, Gioele forse ferito in impatto contro parabrezza. Legale: era già rotto - StraNotizie : Viviana Parisi, Mastronardi: 'Forse temeva le togliessero Gioele' - zazoomblog : Viviana Parisi niente sangue in auto: la morte di Gioele è un giallo - #Viviana #Parisi #niente #sangue - fisco24_info : Viviana Parisi, Mastronardi: 'Forse temeva le togliessero Gioele' : Il criminologo ricostruisce con l'Adnknronos i… -