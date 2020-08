Uomini e Donne, tutti i cambiamenti dopo il covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Settembre è sempre più vicino e così anche le trasmissioni tipiche dell’autunno. Tra queste c’è anche Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi. Intanto però le registrazioni sono cominciate e c’è già qualche anticipazione. Il nuovo studio di Uomini e Donne Uomini e Donne si adatta alle nuove regole anti-covid. Stando alle anticipazioni de Il vicolo delle news è già stata registrata la prima puntata della trasmissione che ha visto in puntata sia i partecipanti al trono classico che quelli del trono over, la fase più seguita del programma della De Filippi. Il pubblico, corteggiatori e tronisti Una nuova disposizione per il pubblico del programma che questa ... Leggi su thesocialpost

