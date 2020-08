UFFICIALE Crotone, dal Verona arriva Marrone (Di venerdì 28 agosto 2020) Nuovo arriva in casa Crotone: dal Crotone ecco Luca Marrone Nuovo acquisto per il Crotone. Dal Verona, come comunicato dal club gialloblù, arriva a titolo definito il centrocampista Luca Marrone. «Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marrone, al quale il Club gialloblù augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

