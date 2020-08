Truffatori, spacciatori, ladri e 'protettori': scattano 14 divieti di ritorno nel salernitano (Di venerdì 28 agosto 2020) Sanzioni e daspo urbano per parcheggiatore abusivo:blitz a Salerno e provincia 14 maggio 2019 Spaccio e furti nel salernitano: 4 divieti di ritorno e 8 avvisi orali, i controlli della Polizia 26 ... Leggi su salernotoday

orionisbelt : @Viminale @RaiUno Il peggior ministro della storia mai eletto da nessuno altezzoso borioso presuntuoso ha aizzato l… - orionisbelt : @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF Vergognose angherie con droni elicotteri pattuglie contro cittadini o… - orionisbelt : @Viminale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF Vergognose angherie con droni elicotteri pattuglie contro cittadini o… - sara_montefiori : @sara_turetta Si vede che da quelle parti non hanno ladri, spacciatori, truffatori, evasori etc. - SteriGarry : @matteosalvinimi Il carcere ed il lavoro duro per ripagare gli italiani lo dovrebbero subire tutti quelli che viola… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffatori spacciatori La Polizia notifica il foglio di via a 4 malintenzionati LA NAZIONE Letture per l’estate: “Broken”, i nuovi coinvolgenti racconti di Don Winslow

State scegliendo i libri da leggere quest’estate? Fra le novità in libreria c’è “Broken”, raccolta di sei racconti di Don Winslow pubblicata in Italia per Harper Collins. È la prima volta che questo s ...

State scegliendo i libri da leggere quest’estate? Fra le novità in libreria c’è “Broken”, raccolta di sei racconti di Don Winslow pubblicata in Italia per Harper Collins. È la prima volta che questo s ...