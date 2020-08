Tragico schianto tra auto e camion sulla Diramazione A1: vettura a fuoco, perde la vita un uomo (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragico incidente questa mattina – intorno alle 11 – sull’A1, Diramazione Roma Sud, all’altezza di Torrenova. Una Smart ed un camion – per cause ancora in fase di accertamento – si sono scontrati. Nell’impatto violento il conducente dell’auto – che è andata completamente in fiamme – ha perso la vita. Sono state chiuse le rampe di immissione dal Raccordo Anulare in direzione Diramazione Roma Sud. Sul posto la Polizia Stradale, il personale sanitario del 118 e due squadre dei Vigili del fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

