Tenet e le riprese in Italia: ecco dove sono state girate le scene (Di venerdì 28 agosto 2020) Le riprese di Tenet, l'ultimo film del regista Christopher Nolan, si sono svolte anche in Italia. Scopriamo allora dove sono state girate le scene in questione. Nel 2019, una parte delle riprese di Tenet si sono tenute in Italia, lungo la Costiera Amalfitana. ecco, più nel dettaglio, dove sono state girate le scene del nuovo film di Christopher Nolan Dal 26 agosto è disponibile al cinema Tenet, film che segna la ripartenza del settore cinematografico ed un graduale ritorno alla normalità e quindi anche a tutte quelle domande che ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet e le riprese in Italia: ecco dove sono state girate le scene - robspark1 : RT @SkyTG24: Tenet, pubblicato il lungo backstage: 10 minuti per mostrare le riprese del film - SlaveforRob : RT @SkyTG24: Tenet, pubblicato il lungo backstage: 10 minuti per mostrare le riprese del film - SkyTG24 : Tenet, pubblicato il lungo backstage: 10 minuti per mostrare le riprese del film - infoitcultura : Tenet, un lungo backstage per mostrare le spettacolari riprese -