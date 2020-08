Roma, udienze sospese al Tribunale civile: positivo al Covid un funzionario (Di venerd√¨ 28 agosto 2020) Sono sospese le udienze al Tribunale civile di Roma dopo che un funzionario dell’Ufficio unico della Corte d’Appello è risultato positivo al Coronavirus. Il dipendente era rientrato dalla Sardegna ed aveva già fatto un tampone dall’esito negativo. Tuttavia quando sono comparsi i sintomi influenzali si è sottoposto nuovamente al test risultando questa volta postivo. Al momento le udienze sono sospese ed i locali chiusi per effettuare la sanificazione. I colleghi del funzionario sono in isolamento. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, udienze sospese al Tribunale civile: positivo al Covid un funzionario - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile. funzionario contagiato in Sardegna - mummy53690440 : Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile: funzionario contagiato in Sardegna - LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile. funzionario contagiato in Sardegna - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile. funzionario contagiato in Sardegna -

Ultime Notizie dalla rete : Roma udienze Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile: funzionario contagiato in Sardegna Il Messaggero Roma, udienze sospese per Covid al Tribunale civile. funzionario contagiato in Sardegna

Udienze sospese e chiusura dei locali per sanificazione. Stop alle udienze al Tribunale civile a Roma per rischio Covid. La decisione arriva dopo che un funzionario dell'Ufficio unico della Corte d'ap ...

Roma, il pm chiede il giudizio immediato per il 22enne che ha investito Mattia

Guidava a novanta all’ora quando il limite era tre volte inferiore. Correva troppo Federico Costantino, il 22enne che lo scorso giugno ha investito e ucciso in un incidente Mattia Roperto, un ragazzo ...

Udienze sospese e chiusura dei locali per sanificazione. Stop alle udienze al Tribunale civile a Roma per rischio Covid. La decisione arriva dopo che un funzionario dell'Ufficio unico della Corte d'ap ...Guidava a novanta all’ora quando il limite era tre volte inferiore. Correva troppo Federico Costantino, il 22enne che lo scorso giugno ha investito e ucciso in un incidente Mattia Roperto, un ragazzo ...