Roma, Bruno Peres positivo al Covid 19 (Di venerdì 28 agosto 2020) In casa Roma si registra un altro positivo al Covid 19. Dopo Carles Perez, oggi anche Bruno Peres, ha reso noto tramite i social network di essere risultato positivo al Coronavirus: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

