QAnon, la teoria più amata dai complottisti americani (Di venerdì 28 agosto 2020) Negli Stati Uniti molte persone credono che il mondo sia governato da un gruppo di satanisti e pedofili di sinistra. E che Donald Trump sia impegnato in una missione per sconfiggerli. La teoria si sta diffondendo anche in altri paesi. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : QAnon teoria QAnon, la teoria più amata dai complottisti americani - Julia Carrie Wong Internazionale Melania, il voto delle donne e Pompeo. La convention repubblicana continua

La seconda puntata della convention reality scorre su due binari, senza effetti speciali: c’è l’appello al voto delle donne e contro la violenza che, ancora in queste ore, scuote l’Unione e c’è l’esal ...

Facebook studia un piano se Trump non accettasse la sconfitta alle elezioni

Il social network valuta di bloccare tutte le inserzioni di natura politica dopo il voto del 3 novembre per evitare la disinformazione in rete Un interruttore d’emergenza per bloccare le inserzioni pu ...

