Pavia | inquinano per anni un torrente | denunciati in 13 e danni per 3 mln 2

(Adnkronos) - Analoghe responsabilità, anche in termini di abuso d'ufficio, sono state configurate nei confronti di alcuni funzionari della Provincia di Pavia e dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale, che "hanno illegittimamente consentito all'AB Mauri Italy di immettere in fognatura reflui non conformi alla normativa vigente". Le Fiamme gialle vogheresi hanno segnalato le due società che hanno causato o non hanno impedito, per diversi anni, l'inquinamento del torrente Coppa per l'applicazione di consistenti sanzioni pecuniarie. Tenuto conto che il depuratore di Casteggio non ha mai saputo garantire la sua piena funzionalità nonostante sia stato oggetto di lavori di potenziamento impiantistico fino al 2014, la Compagnia di Voghera ha fatto presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti di Milano il

Torrente inquinato a Casteggio, 13 indagati

Tredici persone indagate per l'inquinamento del torrente Coppa, in oltrepo, tra cui vari dirigenti pubblici e i vertici di due Pavia Acque S.C.A.R.L. e di AB Mauri Italy S.p.a. È l'esito di un'indagin ...

