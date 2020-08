Neymar, la richiesta al Psg: “Portate qui Messi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il futuro di Messi si è preso la scena. Il mondo del calcio attende di sapere dove giocherà il sei volte Pallone d'Oro nella prossima stagione. Tanti i rumors e molte le squadra che sarebbero interessate al suo acquisto. Tra sogni, desideri e suggestioni, anche qualche calciatore, amico o semplicemente collega dell'argentino potrebbe giocare un ruolo chiave per il suo futuro. Neymar, ad esempio, suo compagno ai tempi del Barcellona che, secondo Sky Sports, si sarebbe mosso in tal senso.Neymar vuole Messi al Psgcaption id="attachment 303351" align="alignnone" width="473" Neymar Messi (getty images)/captionNelle scorse ore si era parlato di una presunta chiamata di Messi proprio al brasiliano per andare insieme al Manchester City. Ora, invece, sembra che Neymar abbia provato a fare lo stesso rivolgendosi ... Leggi su itasportpress

