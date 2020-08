MTV Video Music Awards 2020, guida a performance e nomination (Di venerdì 28 agosto 2020) Manca davvero poco agli MTV Video Music Awards 2020, che, nonostante l'anno particolare, non mancheranno lo show, previsto per domenica 30 agosto al Barclays Center di New York, primo evento dopo il lockdown. Padrona di casa della 37°edizione degli MTV VMAs sarà Keke Palmer, definita «la regina dell’intrattenimento» in virtù del suo eclettico talento come attrice, Musicista, presentatrice, autrice e doppiatrice di successo. Prima del vero e proprio spettacolo, ci sarà il pre-show presentato dalla coppia Nessa Diab e Jamila Mustafa, con 90 minuti di performance coinvolgenti e colpi di scena grazie alle esibizioni di Chloe x Halle, Jack Harlow, Lewis Capaldi, Tate McRae e Machine Gun Kelly con i suoi due nuovi singoli fatti in collaborazione con ... Leggi su gqitalia

Gli MTV VMA 2020 si avvicinano e abbiamo deciso di fare una passeggiata sul tappeto rosso che ha visto calcare nei decenni look memorabili che hanno fatto non solo la storia del costume. Nel bene o ne ...

