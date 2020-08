Milik, due strade per dire addio al polacco. Ecco le proposte di Juve e Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) TS – Giuntoli lavora per la cessione di Milik La cessione di Arek Milik resta la priorità per Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano Tuttosport, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

mirkocalemme : Ribadisco a chi non fosse chiaro: il sì di #Milik alla #Roma ANCORA NON C'è. C'è, invece, l'accordo tra il suo ento… - SiamoPartenopei : Milik-Roma, Repubblica: 'Arek si è convinto! A Napoli due calciatori. Under alla corte di Gattuso' - SiamoPartenopei : Tuttosport - Milik alla Juve per Romero e 20 mln o alla Roma per 15 e due calciatori - scr_Mat : @psbrdx milik sono due anni che fa panca, ha due crociati rotti, spesso infortuni fisici. leggo qui gente convinta… - Pe_Es_ : Repubblica - Milik sta per accettare l'offerta della Roma Tuttosport - Milik alla Juve per Romero e 20 mln o alla… -