Maguire in lacrime alla BBC: “Mi hanno picchiato, ho temuto per la mia vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il capitano del Manchester United Harry Maguire ha parlato per la prima volta ieri alla BBC di quanto accaduto in Grecia “Avevo paura per la mia vita” ha raccontato in lacrime, spiegando che la polizia lo ha picchiato subito fuori al bar di Mykonos dicendo: “Niente più calcio. Non giocherai più “. È stata un’esperienza terribile e non ancora finita dal momento che Maguire è stato condannato a 21 mesi e 10 giorni con sospensione della pena per aver resistito all’arresto e tentata corruzione. La sua difesa ha provato a spiegare che a sua sorella minore Daisy, era stata iniettata una qualche sostanza nel bar che le aveva fatto perdere conoscenza e che Maguire voleva portarla in ospedale. “Il mio primo ... Leggi su ilnapolista

