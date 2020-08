La Merkel avverte: “Col virus, prossimi mesi difficili” (Di venerdì 28 agosto 2020) Da Berlino Angela Merkel avverte, "col virus dovremo convivere ancora a lungo", e i prossimi mesi, fra autunno e inverno, "saranno ben più difficili di quelli estivi". Così la cancelliera tedesca nella sua conferenza stampa estiva annuale, durante la quale ha discusso della pandemia in corso e delle sue controverse politiche adottate cinque anni fa al culmine della crisi dei rifugiati. "Sicuramente prenderei le stesse importanti decisioni" ha detto. "Credo che possiamo controllare i confini ma quando arrivano così tante persone, non possiamo voltare loro le spalle, ne sono convinta".La cancelliera non esclude che possa arrivare una risposta coordinata a livello europeo sul caso del sospetto avvelenamento del dissidente russo Alexei Navalny, attualmente in cura presso l'ospedale ... Leggi su ilfogliettone

