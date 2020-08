La malattia del sonno è ufficialmente scomparsa da un intero Paese: la conferma dell’Oms (Di venerdì 28 agosto 2020) Dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficializzato in una nota la scomparsa di una grave patologia nota come malattia del sonno dal Togo In tempi di pandemia da Coronavirus arrivano però anche alcune notizie positive e di speranza. L’ufficialità è stata data dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha confermato la scomparsa di una patologia nota … L'articolo La malattia del sonno è ufficialmente scomparsa da un intero Paese: la conferma dell’Oms NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloCalenda : “Una salute conservata con una dieta troppo severa non è che una penosa malattia”. Consolatoria la citazione di Mon… - LaStampa : Studio dei ricercatori del San Raffaele di Milano su 402 pazienti: le conseguenze più frequenti della malattia sono… - NicolaPorro : Dalla #Lucarelli a #Rubio, tanti godono per la malattia del proprietario del #Billionaire. È il solito squallido sp… - giannisvizzero : RT @loregenso: @azangrillo @AntonelloSanti1 Esatto! Basterebbe che aggiungesse .. E quindi invito tutti ad usare le precauzioni al fine di… - marzia38580873 : RT @danielamartani: Come darsi la zappa sui piedi #Selvaggialucarelli fa un elenco di personaggi risultati positivi al tampone #covid ma tu… -

Ultime Notizie dalla rete : malattia del Il Togo è il primo paese africano a sconfiggere la malattia del sonno Redattore Sociale Covid e Sardegna, il fratello del ristoratore dei vip: «Johnny voleva fuggire da Porto Cervo, adesso è in terapia intensiva»

Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo. Aspettava il frat ...

Solo la politica della prevenzione può salvare il sistema sanitario nazionale pubblico

ADRIA (Rovigo - I candidati consiglieri regionali del Veneto del Movimento 5 stelle, Elena Suman e Federico Rizzi, a sostegno della candidatura a presidente della Regione Veneto di Enrico Cappelletti, ...

Giuliano Micalusi è il fratello e socio di Johnny, 56 anni, il ristoratore dei vip, titolare dell'Assunta Madre che quest'anno ha portato il brand anche al Sottovento di Porto Cervo. Aspettava il frat ...ADRIA (Rovigo - I candidati consiglieri regionali del Veneto del Movimento 5 stelle, Elena Suman e Federico Rizzi, a sostegno della candidatura a presidente della Regione Veneto di Enrico Cappelletti, ...