Inter in confusione, troppi obiettivi e ora Tonali potrebbe sfumare (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Inter è sicuramente una delle squadre più in fermento al momento in Italia. I recenti dissapori societari, risolti con un duro ma schietto faccia a faccia tra proprietà ed allenatore, hanno rinfocolati i malumori dell’ultimo periodo e fatto perdere tempo prezioso da impiegare nelle tante e complesse questioni di mercato. Ecco perché, nonostante i proclami … L'articolo Leggi su dailynews24

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Fabrizio Biasin per parlare un po' della nuova Inter targata Antonio Conte 2.0. Con la stagione 2019/2020 ormai in archivio e dopo l'incontro di ieri tra ...

Messi, deciso l'addio al Barça: Guardiola chiama, City favorito. Inter e Psg in attesa

Cercasi Champions disperatamente. È questo lo slogan della campagna che potrebbe portare Messi nella parte Blue di Manchester. La cerca Leo, la cerca Pep Guardiola, che non la vince dal 2011 quando er ...

