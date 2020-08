Incidente sull’A1 per Napoli, Smart si schianta contro camion e prende fuoco, morto il conducente (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragedia sull’A1, schianto contro il camion un morto. Per cause ancora in corso di accertamento una Smart e un camion si sono scontrati all’altezza del chilometro 17. Per la persona al volante dell’auto non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato violentissimo, e il veicolo è stato distrutto dalle fiamme. Incidente in A1, un … L'articolo Incidente sull’A1 per Napoli, Smart si schianta contro camion e prende fuoco, morto il conducente Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

