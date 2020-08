Il silenzio è d’oro (Di venerdì 28 agosto 2020) Il silenzio è d’oro. A volte, almeno. Il che, scritto da uno che si occupa di parole da tutta la vita, può sembrare strano. Ma se sei una sardina e vuoi fare un comunicato stampa per stemperare le polemiche collegate a una tua come minimo stramba scelta editoriale, allora dovresti prenderlo in considerazione come la tua miglior opzione. Per prima cosa, comunque, i fatti. Alla maniera di Queneau, quando parla di “notazioni”, affinché sia chiaro che qualsiasi mio rilievo da qui in avanti riguarda solo ed esclusivamente l’uso delle parole e mai il merito di quel che si dice. I fatti: Mattia Sartori il semidio Fatto: il gruppo delle sardine pubblica l’agiografia del loro leader, Mattia Sartori, ritratto di spalle, mentre con i suoi riccioli al vento e un paio di braghette corte, osserva un arcobaleno. Questa foto ... Leggi su thesocialpost

nessungiorno : @Minatore73 @marioadinolfi Hai TUTTA LA NOTTE per dimostrare che le cose che ho scritto non sono corrette. Se non v… - ari_leo : A volte il silenzio è d’oro. Pessima risposta di #FedericoFashionStyle che non riesce nemmeno ad argomentare ma sol… - lavalidamente : @DSantanche Un consiglio: si tolga una chilata d'oro, ( se è oro vero), dal collo e lo dia in beneficenza. Lei appa… - Elisabettastef5 : RT @luciaIZV: Il silenzio è d'oro #ItalyLovesÖzgeGürel #ÖzgeGürel #CanYaman #BayYanlis #EzGür - luciaIZV : Il silenzio è d'oro #ItalyLovesÖzgeGürel #ÖzgeGürel #CanYaman #BayYanlis #EzGür -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio d’oro Paolo Conte, il Leone: «Mai fatto psicanalisi: “ghe pensi mi”» Corriere della Sera