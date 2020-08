Il Segreto, spoiler 31 agosto-4 settembre 2020: Raimundo indaga su Isabel (Di venerdì 28 agosto 2020) Tornano finalmente in Tv le nuove puntate della soap Il Segreto, che a breve concluderà la messa in onda degli episodi della prima stagione. Le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre svelano che Raimundo non rinuncerà alla sua ricerca volta a trovare Francisca, che non ha più fatto sapere nulla. L’Ulloa di certo non può sapere che la Montenegro è tenuta nascosta da Isabel. Nelle puntate della prossima settimana de Il Segreto, Raimundo scoprirà che Isabel ha acquistato molte terre appartenute alla sua adorata moglie. Che cosa significa? Inoltre, vedrà Antonita con una cesta di fiori, quelli preferiti da Francisca. Questi segnali faranno intuire all’Ulloa che Francisca si trovi nei paraggi. ... Leggi su kontrokultura

Zerocalcare, accanito cinefilo, onnivoro di film e serie tv e inviato speciale di Best Movie ai più importanti festival cinematografici (qui tutte le sue tavole inedite), in occasione dell’uscita di T ...

“Tenet”, l’enigma palindromo di Nolan (no spoiler)

Tenet, un film che farà parlare di sé. È difficile spiegarlo o riassumerlo, ma il segreto è fare proprio come il personaggio di Robert Pattinson consiglia al Protagonista interpretato da John David Wa ...

