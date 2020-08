“Ho saputo di gruppi di 60 ragazzi che…”. Focolaio Billionaire, la verità di Briatore: dall'ospedale un inquietante retroscena (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore non solo è vivo e vegeto, ma è anche in buone condizioni nonostante il ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. “Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che sto parlando al cellulare”, ha dichiarato l'imprenditore del Billionaire in un'intervista a La Stampa in cui dimostra di essere in salute e assolutamente fuori pericolo per quanto riguarda il Covid. La sua situazione continua però ad essere ampiamente dibattuta dopo essere diventata un caso politico e sociale e la domanda più diffusa è la seguente: che cos'ha sbagliato Briatore? Il diretto interessato non si sottrae dal rispondere: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

