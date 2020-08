Estati da sub (Di sabato 29 agosto 2020) Nessuna intenzione di sparare. Ma trovandocela all’improvviso ondeggiante a un metro dalla maschera lo spavento fu tale che il colpo partì all’istante, per spinta nervosa dell’indice piegato sul grilletto. Lo schermo di vetro di riflesso si appannò e trascorse qualche secondo prima di scorgere la punta centrale della fiocina conficcata in quella figura filiforme, nerastra, che dimenandosi più la trafiggeva, proiettando un’ombra inquietante sul chiarore sabbioso. La murena era spuntata in un tratto di fondale trasparente, sgombro di scogli e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

