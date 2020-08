Ebru Timtik morta: da 238 giorni aveva intrapreso lo sciopero della fame (Di venerdì 28 agosto 2020) Si è spenta dopo 238 giorni di sciopero della fame Ebru Timtik, la coraggiosa avvocatessa paladina per i diritti umani in Turchia. L’avevano arrestata, imprigionata ma non l’avevano fermata. La coraggiosa avvocatessa per i diritti umani in Turchia Ebru Timtik ha portato la sua lotta anche nelle celle della prigione di Silivri dove era stata portata … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

