Dzeko Juventus, c’è l’accordo: le cifre dell’operazione (Di venerdì 28 agosto 2020) Edin Dzeko è molto vicino alla Juventus. Ieri sera, nonostante non sia avvenuto l’incontro con il d.s Fienga, ci sono stati dei contatti telefonici molto positivi per il club torinese. L’attaccante ha, da tempo, già dato il suo consenso ma, la Roma, vorrebbe prima trovare un sostituto prima di concludere la trattativa. Il successore del bosniaco potrebbe essere proprio Arkadiusz Milik del Napoli. Juventus: le cifre per Dzeko Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ex Manchester City dovrebbe percepire lo stesso ingaggio da 7,5 milioni di Euro, mentre per il cartellino verranno versati circa 15-20 milioni di Euro. Cifra che si vorrebbe ridurre con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Andrea Pirlo lo vorrebbe già alla Continassa ma, ... Leggi su juvedipendenza

mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - marcoconterio : Punto mercato ?? #Juventus - Proposto #Suarez ma ha un ingaggio troppo alto - #Dzeko resta il più vicino - #Aouar… - tuttosport : #Juve, #Dzeko, #Milik, #Suarez: ecco che sta succedendo ?? - AleGobbo87 : RT @_ThousandN: Dzeko va benissimo, purché la Juventus non tirì fuori un euro per il cartellino. - Dvorak84 : Atalanta: Perin + 30 mln per Zapata Roma: Romero per Dzeko Barcellona: Higuain per Suarez Napoli: Bernardeschi per… -