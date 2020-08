Dalla Spagna: “Il Barça ha proposto all’Atletico lo scambio Felix-Griezmann” (Di venerdì 28 agosto 2020) L’indiscrezione arriva direttamente Dalla Spagna. Il quotidiano Marca ha infatti aperto stamane con l’idea di un clamoroso scambio tra il Barcellona e l’Atletico Madrid: i blaugrana avrebbero infatti offerto ai colchoneros Griezmann per arrivare a Joao Felix. Il club di Simeone, tuttavia, avrebbe rifiutato la proposta di scambio. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo Dalla Spagna: “Il Barça ha proposto all’Atletico lo scambio Felix-Griezmann” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

