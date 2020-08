Dai cantanti piddini solo musica pandemicamente corretta (Di venerdì 28 agosto 2020) Lucio Dalla diceva che i critici musicali in Italia sono saccenti e non aveva torto ma i cantanti sono forse migliori? Non brillano anche loro… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

CricetoDi : @Morenozagor @Corriere Di tutti i cantanti o personaggi televisivi che escono dai Talent Show o dai programmi spazz… - IlCastiga : @ibrastyle83 @ElBuffi82 Penosi. Se i pupazzi di oggi che escono dai talent hanno il coraggio di chiamarli cantanti… - chrisACM1899 : @Alemilanista86 Guarda, se vuoi attacco pure Gazidis, ma si tratterebbe di fare di tutta l'erba un fascio, visto ch… - Nanami98031440 : Che il Fandom, le ARMY non sono solo quindicenni con gli ormoni a palla, ma anche adulte/i a cui piacciono le novit… - B4BYLON : @gucciclouds oh sì hai ragione, l’età mentale da dodicenni ce l’abbiamo noi, non tu che ci dai, implicitamente, del… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai cantanti Dai cantanti piddini solo musica pandemicamente corretta Nicola Porro Anna Tatangelo reagisce così al Gigi D’Alessio nonno bis

Gigi D’Alessio è di nuovo nonno. Giusy Lo Conte, compagna del figlio Claudio, ha dato alla luce la piccola Sofia. E anche Anna Tatangelo ha commentato la cosa! Nelle ultime ore è arrivata la bella not ...

Al via domani il Suq Festival al Porto Antico di Genova

Il SUQ Festival 2020 si apre domani 28 agosto, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova e proseguirà fino al 6 settembre. Il Teatro del dialogo e la prima nazionale di Canto di passo di Marco A ...

Gigi D’Alessio è di nuovo nonno. Giusy Lo Conte, compagna del figlio Claudio, ha dato alla luce la piccola Sofia. E anche Anna Tatangelo ha commentato la cosa! Nelle ultime ore è arrivata la bella not ...Il SUQ Festival 2020 si apre domani 28 agosto, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova e proseguirà fino al 6 settembre. Il Teatro del dialogo e la prima nazionale di Canto di passo di Marco A ...