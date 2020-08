Cts e confusione. Ma le scuole si possono riaprire con ottimismo (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma. Soluzioni non ne sono arrivate, “e credetemi è frustrante non poter dare certezze granitiche”. E però, mentre Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ieri, veniva ascoltato dalla commissione Cultura della Camera, tutti, anche gli irriducibili del “non possiamo assecondare gli scienziati”, anche Leggi su ilfoglio

Roma. Soluzioni non ne sono arrivate, “e credetemi è frustrante non poter dare certezze granitiche”. E però, mentre Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, ieri, veniva ascoltato dalla commissione Cult ...

Scuola, Sgro (Lega): ‘Il Comitato tecnico scientifico boccia i termoscanner di De Luca’

“Mancano solo 18 giorni al suono della prima campanella e all’orizzonte si prospetta una situazione di completa incertezza e confusione per la scuola. Il governo nazionale e quello regionale hanno dim ...

