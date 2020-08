Coronavirus, in Francia oltre 7.300 casi in 24 ore. Macron: "Non escludo nuovo lockdown" (Di venerdì 28 agosto 2020) Se l'Europa continua a preoccupare, la seconda ondata dell'epidemia di Coronavirus è già realtà, con gli oltre 7.300 casi accertati in 24 ore in Francia , anche i dati complessivi della pandemia ogni ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Francia, #Pogba positivo al #Coronavirus L'annuncio del ct #Deschamps - repubblica : Coronavirus, la seconda ondata spaventa la Francia: mascherine obbligatorie a Parigi, Marsiglia e Strasburgo - RaiNews : Emergenza #coronavirus in #Francia: mascherine obbligatorie a scuola. Il primo ministro Castex: 'Faremo di tutto pe… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Francia, nuovo record, oltre 7.000 casi. Nelle ultime 24 ore 7379 positivi #ANSA - gio551 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Francia, nuovo record, oltre 7.000 casi. Nelle ultime 24 ore 7379 positivi #ANSA -