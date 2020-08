Coca-Cola annuncia grandi cambiamenti, titolo in rialzo a Wall Street (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Coca-Cola, nel tentativo di far fronte al duro colpo inferto alle vendite dalla pandemia di Covid-19, ha annunciato l’intenzione di tagliare la sua forza lavoro nell’ambito di un vasto piano di ristrutturazione. Il gigante americano della bevanda ha anticipato che ridurrà inizialmente 4.000 posti attraverso esodi volontari negli Stati Uniti, in Canada e Porto Rico, ma non ha fornito dettagli sulla riduzione totale della forza lavoro prevista. Coca-Cola sosterrà una cifra tra 350 e 550 milioni di dollari per la cessazione dei rapporti di lavoro.nell’ambito di questo piano. La notizia dei cambiamenti in atto sta galvanizzando il titolo che al Nyse punta con decisione al rialzo la performance mostrando ... Leggi su quifinanza

