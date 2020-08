Cane condivide pasto con un gatto randagio: immagini impazzano sul web (Di venerdì 28 agosto 2020) A prova ancora una volta del fatto che il mondo non merita la straordinarietà che rappresenta i cani, un adorabile cagnolino in Cina è stato filmato mentre condivide il pasto con un gatto randagio affamato. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, dimostrando come gli animali possono avere tanto da insegnare agli uomini. Cane condivide pasto con un gatto randagio: la storia di Pudding Il simpatico Cane, di nome Pudding, è stato filmato dalla sua padrona, la signora Fung, fuori dalla loro casa a Weifang, nella provincia di Shandong. La signora Fung ha condiviso immagini e video su Douyin – la versione originale cinese di TikTok – dove gli utenti si ... Leggi su kontrokultura

