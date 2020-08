«Bella d’Estate»: la prima volta di Mika e Michele Bravi (Di venerdì 28 agosto 2020) L’idea di realizzare una cover di Bella d’Estate, la canzone che Mango portò al successo nel 1995, Mika l’ha avuta un giorno qualunque, mentre stava scegliendo una playlist di musica italiana all’inizio dell’estate. «È una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Ho incontrato subito l’entusiasmo di Katoo per questo progetto e ci siamo divertiti a creare una rilettura rispettosa, ma in chiave contemporanea» spiega il cantante prima di gioire nel ritrovare al suo fianco in questo progetto Michele Bravi, un artista con il quale ha condiviso una tappa fondamentale del suo percorso: la settima edizione di X Factor, la prima di Mika come giudice e la prima di Michele Bravi come concorrente e poi vincitore. https://www.youtube.com/watch?v=efvQ-tAZQvE Leggi su vanityfair

