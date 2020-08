Bambini rapiti dai genitori (Di venerdì 28 agosto 2020) La madre del Kazakistan che sottrae il figlio al marito italiano. Il padre islamico che porta via il suo bambino e poi muore nelle file dell'Isis. Solo nel 2019 la Farnesina ha seguito 518 episodi di minori contesi e condotti in Stati dove non esiste l'affido condiviso. Ma le denunce sono la punta dell'iceberg, e alcune stime ipotizzano oltre tremila casi.«Ho conosciuto la mia ex moglie in Kazakistan, dove lavoravo nel settore energetico. Poi siamo venuti a Brindisi con Adelio, che aveva un anno e mezzo. Tutto sembrava normale. Il 28 ottobre 2015, all'improvviso, se ne è andata con nostro figlio» racconta a Panorama Giovanni Bocci. E aggiunge che «da allora è iniziato l'incubo e la lotta per continuare a fare il padre di Adelio sottratto dalla madre tornata in Kazakistan». Uno dei tanti casi di «sottrazione internazionale di minore», ... Leggi su panorama

panorama_it : Solo nel 2019 la Farnesina ha seguito 518 episodi di minori contesi e condotti in Stati dove non esiste l'affido co… - magicaGrmente22 : Dal papà Imran Safi, 26 anni. Tre bambini rapiti dal padre: caccia all’uomo per trovarli - alinatheduck_ : @AlineMedri la fiaba del pifferaio magico. I bambini del villaggio vengono rapiti e i genitori 'NON LI RIVIDERO PIÙ'. Roba da censura xD - conoscerefede : @GiancarloDeRisi I genitori hanno il Dovere di annazzare le Rom. Poi magari andranno in carcere ma hanno il Dovere… - AndreaSelva17 : RT @deRogatisDanilo: ADRENOCRIME Centinaia di bambini rapiti sono stati scoperti durante un'ispezione casuale in #Niger, in un aereo carg… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini rapiti Bambini rapiti dai genitori Panorama Ostia Ponente, un genitore denuncia: hanno tentato di rapire la mia bambina

I carabinieri della stazione Aventino stanno indagando su un misterioso tentativo di rapimento di due bambine di 9 e 10 anni a Ostia Ponente, denunciato dal padre di una delle due. Tre donne, secondo ...

Ostia, "tre donne hanno provato a rapire mia figlia e un'amichetta in spiaggia"

Un esposto è stato presentato questa mattina ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha raccontato di aver subito il tentato rapimento della figlia di 10 anni e dell'amichetta di 9 da pa ...

I carabinieri della stazione Aventino stanno indagando su un misterioso tentativo di rapimento di due bambine di 9 e 10 anni a Ostia Ponente, denunciato dal padre di una delle due. Tre donne, secondo ...Un esposto è stato presentato questa mattina ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha raccontato di aver subito il tentato rapimento della figlia di 10 anni e dell'amichetta di 9 da pa ...