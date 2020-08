Asteroide di novembre: potrebbe colpire la Terra? (Di venerdì 28 agosto 2020) L‘Asteroide di novembre, scoperto circa 2 anni fa, potrebbe colpire la Terra. Ma state tranquilli, in questo caso si frantumerebbe nel cielo senza fare danni Negli ultimi giorni, su Internet, si è parlato molto di un Asteroide che potrebbe colpire la Terra il 2 novembre 2020, il giorno prima delle elezioni presidenziali statunitensi. Anche se questa roccia spaziale potrebbe entrare nella nostra atmosfera, non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’Asteroide di novembre è così piccolo che è improbabile che raggiunga il suolo. L’oggetto in questione è noto come 2018 VP1 e come suggerisce il nome è stato ... Leggi su tuttotek

