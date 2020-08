‘Amici 19’, Francesca Tocca annuncia: “Io e Valentin Dumitru non stiamo più insieme” (Di venerdì 28 agosto 2020) Amore al capolinea fra Francesca Tocca e Valentin Dimitru: la ballerina di Amici ha scelto di condividere la notizia con il proprio pubblico social, mediante una Instagram Story. Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui. L'articolo ‘Amici 19’, Francesca Tocca annuncia: “Io e Valentin Dumitru non stiamo più insieme” proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

