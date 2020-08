Allerta Meteo della Protezione Civile condizioni atmosferiche avverse (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco il nuovo comunicato Stampa della Protezione Civile in data 27 Agosto 2020 per condizioni Meteo avverse. Comunicato Stampa Maltempo: in arrivo piogge e temporali al Nord 27 agosto 2020 Allerta arancione in Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano Nel corso della prossima notte, un sistema perturbato di origine atlantica tenderà ad avvicinarsi alle regioni settentrionali dell’Italia, determinando un graduale peggioramento delle condizioni Meteorologiche che si protrarrà per più giorni, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie a ridosso di tutti i settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ... Leggi su meteogiornale

