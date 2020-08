Alba Parietti nuda al museo, lo scatto hot infiamma il web (Di venerdì 28 agosto 2020) Alba Parietti nuda al museo, scalda il web come nessun altra: i fan sono increduli davanti a tanta sensualità. FOTO GETTY IMAGESNegli ultimi tempi Alba Parietti è stata molto chiacchierata per la discussione a distanza con Eleonora Brigliadori. Tutto è cominciato con il rientro della showgirl dalla sua casa alla Maldive con la volontà di sottoporsi al test covid-19. A Milano Malpensa la showgirl non è stata sottoposta a nessun test e quando ha denunciato il fatto su Instagram è stata a sua volta posta sotto attacco. In particolar modo dalla Brigliador che ha detto: “La chirurgia estetica l’ha danneggiata cerebralmente.” Un commento al vetriolo al quale Alba ha voluto ... Leggi su chenews

robtic58 : RT @Phastidio: Tra i molti misteri irrisolti d'Italia, anche le ricorrenti interviste ad Alba Parietti su laqualunque - mmanca : RT @Phastidio: Tra i molti misteri irrisolti d'Italia, anche le ricorrenti interviste ad Alba Parietti su laqualunque - FrancescoLopane : RT @Phastidio: Tra i molti misteri irrisolti d'Italia, anche le ricorrenti interviste ad Alba Parietti su laqualunque - 10Babi10 : RT @Phastidio: Tra i molti misteri irrisolti d'Italia, anche le ricorrenti interviste ad Alba Parietti su laqualunque - pelias01 : RT @Phastidio: Tra i molti misteri irrisolti d'Italia, anche le ricorrenti interviste ad Alba Parietti su laqualunque -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti Alba Parietti nuda al museo, lo scatto hot infiamma il... CheNews.it Intervista a Flavio Briatore: «Il Covid-19? Mai negato. Va affrontato ma senza ossessioni»

L’imprenditore è ancora ricoverato: non prendo ossigeno e non mi hanno mai intubato. Sto bene e riesco a lavorare «Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubat ...

Alba Parietti su Flavio Briatore: “Ha sbagliato. La salute prima di tutto”

Intervistata da La Stampa, Alba Parietti spiega la sua visione delle cose in merito al focolaio di Covid-19 al Billionaire di Briatore. Scattano le polemiche per come Flavio Briatore pare abbia gesti ...

L’imprenditore è ancora ricoverato: non prendo ossigeno e non mi hanno mai intubato. Sto bene e riesco a lavorare «Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubat ...Intervistata da La Stampa, Alba Parietti spiega la sua visione delle cose in merito al focolaio di Covid-19 al Billionaire di Briatore. Scattano le polemiche per come Flavio Briatore pare abbia gesti ...