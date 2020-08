‘Abbiamo bisogno dei migranti’: direttore Spallanzani fa infuriare Salvini (Di venerdì 28 agosto 2020) I migranti sono una risorsa per l’Italia, non un problema. E bisogna smetterla di attaccarli bollandoli come delinquenti o malati di Covid. Lo sfogo di Giuseppe Ippolito arriva in diretta tv dallo studio di Agorà, programma di approfondimento politico in onda tutti i giorni su Rai 3. Il direttore scientifico del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma punta il dito contro chi criminalizza gli immigrati. Il nome di Matteo Salvini non viene citato direttamente, ma il leader della Lega replica duramente sui suoi canali social. Lo sfogo di Giuseppe Ippolito sui migranti: ‘Basta’ I casi di coronavirus aumentano giorno dopo giorno anche nel nostro Paese. Sono centinaia i focolai accesi su tutto il territorio nazionale. A preoccupare sono soprattutto i contagi dovuti alla cosiddetta ... Leggi su newspad

matteosalvinimi : Il direttore scientifico di Malattie infettive allo Spallanzani di Roma vi ammonisce: 'Abbiamo bisogno dei migranti… - LegaSalvini : IPPOLITO SCATENA SALVINI: 'ABBIAMO BISOGNO DI MIGRANTI? AVANTI, C'È POSTO' - CarloCalenda : Caro @marcotravaglio non ho mai querelato un giornale e non querelerò voi oggi. Ma scrivere un articolo in cui si p… - risollevarsi : RT @maddalenaaaf: Quante volte a causa della solitudine pensiamo di volere qualcuno mentre invece in realtà abbiamo un disperato bisogno di… - consorziolarada : RT @paoloventuri100: '...abbiamo bisogno di una politica che promuova #conversazioni e non solo consultazioni' Oggi su @sole24ore https://… -

