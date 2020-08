A 67 anni le assegnano il posto fisso, ma la prof precaria è già in pensione (Di venerdì 28 agosto 2020) Una comunicazione attesa per anni, ma arrivata troppo tardi: è quella inerente il posto fisso che Paola Fortunati, ex insegnante di diritto di Massa Carrara, si è vista recapitare a 67 anni, ormai in pensione dopo un ventennio da precaria. A riportare la storia è il quotidiano La Nazione. Le dichiarazioni della professoressa:“Mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera”.La docente avrebbe dovuto firmare il contratto lo scorso anno. La firma è slittata fino ad oggi, quando ormai per Paola Fortunati è arrivato il momento della pensione. Lo spostamento temporale del contratto ha costituito anche un danno economico: la donna, ... Leggi su huffingtonpost

Aste Btp/Ccteu, tassi in crescita per Btp 5 e 10 anni

MILANO, 28 agosto (Reuters) - Tassi in rialzo nell’odierna asta a medio lungo di fine mese in cui il Tesoro ha assegnato anche il nuovo Btp a 5 anni. Nel dettaglio, il nuovo titolo con scadenza febbra ...

