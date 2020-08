5 motori di ricerca per proteggere i tuoi dati (Di venerdì 28 agosto 2020) Google è senza ombra di dubbio il miglior motore di ricerca sul mercato, se si parla di efficienza, ma quando si tira in ballo il tema della privacy vi sono alternative migliori. Non è un segreto che il sostentamento del colosso di Mountain View è legato – sebbene non in maniera esclusiva – all’impiego dei dati degli utenti a scopo pubblicitario. Ovviamente nel tempo Google ha iniziato a garantire diverse funzioni che proteggono la privacy, ma alcune piattaforme di ricerca concorrenti fanno di più. Nella maggior parte dei casi i colossi del settore identificano l’indirizzo iP dell’utente, la posizione, stabiliscono un cookie univoco, registrano le query di ricerca. Tutti questi dati messi a fattore comune consentono di creare un profilo ... Leggi su wired

