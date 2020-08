"Volete sentirvi vecchi? Ho compiuto 40 anni". Macaulay Culkin beffa i suoi fan (Di giovedì 27 agosto 2020) Per molti resterà il bambino in pigiama, dimenticato dalla famiglia nella sua enorme casa, durante le vacanze di Natale. Ma Macaulay Culkin, l’attore protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”, è cresciuto. E su Twitter stupisce i nostalgici: “Volete sentirvi vecchi? Ho quarant’anni”, scrive. Immediata la risposta dei fan, che hanno inondato il tweet di commenti sorpresi e di frammenti del film.La star del lungometraggio cult da tempo si diverte a “mettere il dito nella piaga”, ovvero a ricordare agli ex bambini che lo seguivano che anche loro stanno invecchiando. Dal momento che “non è più un bambino”, il suo lavoro è cambiato: il suo “dono” - scherza ... Leggi su huffingtonpost

