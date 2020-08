Simy, Iemmello e non solo. Il mercato dei migliori bomber visti in serie B (Di giovedì 27 agosto 2020) La nuova serie B si presenta. La situazione delle panchine: le conferme e i volti nuovi 24 agosto 2020 ' Puoi sbagliare la moglie , ma non l'attaccante e il portiere di una squadra '. Parole di ... Leggi su today

"Puoi sbagliare la moglie, ma non l'attaccante e il portiere di una squadra". Parole di Pantaleo Corvino, che meglio di così non poteva presentare l'importanza nello scegliere un attaccante con il sen ...

SERIE B: “Il mercato del gol. Da Pettinari a Forte”

“Il mercato del gol. Pettinari, Iemmello, Forte: bomber retrocessi che fanno gola”. Titola così La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il mercato della Serie B. “Destino comune per gli attaccanti ...

