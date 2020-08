Secondo voi davvero il governo rischia di cadere con la riapertura delle scuole? (Di giovedì 27 agosto 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano

6000sardine : Secondo voi è giusto che l’azienda per cui lavora una donna abusata non abbia licenziato l’uomo che ha commesso que… - borghi_claudio : Stesso identico numero di positivi per il resort sull'isola di Santo Stefano e qui ?? Secondo voi di cosa parlano tu… - davidealgebris : Navalny avvelenato. Con sostanze di Militari. Merkel sa è stato Putin e lo attacca frontalmente. Cosa faranno secon… - inomniaparatus5 : RT @IrisTinunin: Come mi manda in bestia il pensiero comune “come ha fatto a tradirla, che è una bella ragazza” ma secondo voi è quello il… - monica_fabiano : RT @fanclubVR46: Secondo voi anche @valeyellow46 potrà dire #anchiocomevale? ?? La Yamaha di Welkom 2004 ti aspetta al Fan Club. Non mancare… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo voi L'Opinione delle Libertà L'Opinione Coraggio centrodestra, vota “no”

Se il centrodestra avesse coraggio, dovrebbe annunciare chiaramente il voto contrario alla riduzione dei parlamentari che per come è stata proposta è l’ultima delle idiozie politiche grilline, che all ...

Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America”

Nella seconda serata della convention repubblicana, la first lady ha tenuto il suo discorso: “Donald si batte per voi, ha a cuore il futuro degli Usa”. Poi dice: “Non attacco rivali per non dividere i ...

Se il centrodestra avesse coraggio, dovrebbe annunciare chiaramente il voto contrario alla riduzione dei parlamentari che per come è stata proposta è l’ultima delle idiozie politiche grilline, che all ...Nella seconda serata della convention repubblicana, la first lady ha tenuto il suo discorso: “Donald si batte per voi, ha a cuore il futuro degli Usa”. Poi dice: “Non attacco rivali per non dividere i ...