Scuola, vertice Governo-Regioni: resta lo stallo “situazione difficile” (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi si è tenuto un vertice tra il Governo e le Regioni per decidere alcuni punti per la riapertura in tutta sicurezza delle scuole. Oggi è stato effettuato un vertice tra il Governo e le Regioni per decidere su due punti fondamentali: il trasporto pubblico e l’uso delle mascherine. Il focus riguardava la riapertura in … L'articolo Scuola, vertice Governo-Regioni: resta lo stallo “situazione difficile” Curiosauro. Leggi su curiosauro

