Salvini tace su Briatore e rilancia: 'Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti'' (Di giovedì 27 agosto 2020) Siamo alle solite, soprattutto dopo Briatore: "Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti!''. Lo ha detto Matteo Salvini durante un comizio ad Albano Laziale

Immigrazione, Matteo Salvini contro Conte-Lamorgese: "Tace sui ricatti delle ong, ecco che arriva la Sea Watch"

Salvini a Cava de' Tirreni: lancio di sedie e bottiglie/ Video, tensione al comizio

Alta tensione oggi a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno (Campania), durante la presenza del leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’interno stava incontrando i propri sostenitori e ...

Un percorso in salita per l'M5s

Crescono in casa grillina le preoccupazioni. Fino a pochi giorni addietro dominava una certezza: il successo al referendum costituzionale, data per solida e ampia, avrebbe dato smalto al M5s, segnando ...

