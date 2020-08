Sabelli Fioretti e le ‘colpe’ di Totti per il costume indossato dalla figlia (Di giovedì 27 agosto 2020) La (folle) teoria correva sul web fin dalle prime polemiche. Ora, però, compare anche tra le pagine di uno dei principali quotidiani italiani. Claudio Sabelli Fioretti, noto giornalista, ha voluto parlare del caso Gente e la copertina dedicata a Chanel, figlia di Francesco Totti. L’attenzione, però, non è stata sulla scelta deontologicamente sbagliata del settimanale – mettere in prima pagina le immagini di una 13enne con il fondoschiena in primo piano e il volto oscurato -, ma sul comportamento da padre dell’ex capitano della Roma. L’articolo è infarcito di tifo calcistico che svilisce un dibattito serio. Sabelli Fioretti, infatti, è un noto tifoso della Lazio e la sua passione calcistica trapela in ogni singola parola nel suo ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Claudio #SabelliFioretti (tifoso della Lazio), sul #FattoQuotidiano, etichetta #Totti come 'quello che sputò all'av… - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: SABELLI FIORETTI - LA SESSUALIZZAZIONE DI FRANCESCO TOTTI, QUELLO CHE SPUTÒ SULL'AVVERSARIO - StefanoPelaggi : @deKontski a proposito ho letto l'articolo di Sabelli Fioretti sulla foto alla figlia di Totti, è di una volgarità…

