Rummenigge: “Messi? Non possiamo pagare un giocatore così” (Di giovedì 27 agosto 2020) Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, è stato intervistato da TuttoSport parlando anche del futuro di Lionel Messi. Queste le parole del dirigente bavarese: “Non possiamo pagare un giocatore così, non fa parte della nostra politica. E aggiungo che sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette un po’ di tristezza. Secondo me dovrebbe chiudere con i catalani.” Foto: twitter Bayern L'articolo Rummenigge: “Messi? Non possiamo pagare un giocatore così” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

