Ristoratore suicida, amici e commercianti in piazza per l'ultimo saluto al collega (Di giovedì 27 agosto 2020) Una cinquantina di ristoratori si sono radunati all' esterno dalla basilica di Santa Croce a Firenze per portare un ultimo saluto al Ristoratore fiorentino 44enne che si è suicidato nel suo locale nel ... Leggi su lanazione

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - Agenzia_Ansa : Ristoratore suicida a Firenze. I colleghi: colpa della crisi #ANSA - BucciTania : Ristoratore suicida, oggi i funerali Cerimonia privata in Santa Croce - fabiopi1000 : RT @Irene_5s: Sono profondamente addolorata dalla notizia del suicidio di un ristoratore del centro di #Firenze. Il mio primo pensiero va a… -