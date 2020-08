Programmi TV di stasera, giovedì 27 agosto 2020. Su Rai3 nuovo appuntamento con le indagini di «Hudson & Rex» (Di giovedì 27 agosto 2020) Hudson & Rex Rai1, ore 21.35: Un Passo dal Cielo – Io ti salverò - Replica Film Tv di Salvatore Basile, Jan Maria Michelini del 2012, con Terence Hill, Raniero Monaco di Lapio, Daniel Vivian, Pierpaolo Spollon, Catrinel Marlon, Caterina Shulha. Prodotto in Italia. Durata: 115 minuti. Trama: Pietro riesce a trovare Natasha, la ragazza misteriosa che tanto gli ricorda Anya, in un postribolo abusivo nel retro del “Blauer Adler”, una sala giochi in Austria, dove è costretta a prostituirsi assieme ad altre ragazze. La sala giochi infatti era utilizzata dai gestori delle ragazze come copertura per il loro giro di prostituzione. Pietro allora esce e chiama il commissario Nappi per venire d’urgenza. Quando però la polizia qualche ora dopo fa irruzione nel locale, le ragazze sono sparite e non c’è più ... Leggi su davidemaggio

