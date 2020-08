Perché il Billionaire e il pollaio no? Dal Covid al CoVip | di Gabriele Parpiglia (Di giovedì 27 agosto 2020) Mentre scrivo ho in mente le singole facce di ognuno di voi. Gli asintomatici silenziosi, quelli positivi, quelli positivi ma silenziosi che non avvertono chi avevano accanto. E poi ho in mente le facce della showgirl, dell’influencer, della conduttrice, di imprenditori, dei concorrenti di reality, di figli di imprenditori che ogni sera sciabolavano in ogni locale, dei dj, degli amici dei dj, dei cantanti italiani e stranieri e delle loro ballerine al seguito. LEGGI ANCHE > «Le condizioni di Briatore sono stabili e buone» Ho in mente tutti loro e i loro silenzi dentro questa situazione chiamata “Maledetta Sardegna”. Io no. Non sono silenzio: scrivo, parlo, mi arrabbio, ci resto male ma ci metto sempre la faccia e mi difendo o almeno ci provo. Anzi, no. Non mi difendo: io dico la mia verità e se ci penso sono l’unico che può ... Leggi su giornalettismo

nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - stanzaselvaggia : Perché tanti dipendenti del Billionaire (e il proprietario) si sono ammalati? Beh. Partiamo da un paio di immagini. - fattoquotidiano : Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [d… - antonel52837259 : RT @fattoquotidiano: Nei video e nelle immagini pubblicate online, ospiti e dipendenti ballano e si accalcano senza alcuna protezione [di S… - giovcusumano : RT @stanzaselvaggia: Perché tanti dipendenti del Billionaire (e il proprietario) si sono ammalati? Beh. Partiamo da un paio di immagini. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Billionaire Coronavirus, le aziende vincitrici con fatturato più alto: Amazon al primo posto Corriere della Sera