Opzione donna in scadenza a dicembre 2020, cosa succederà nel 2021? (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Opzione donna è una forma pensionistica ad hoc per le donne lavoratrici sia del settore privato e pubblico, sia per le lavoratrici autonome. Permette un anticipo di 8/9 anni dall’età pensionabile richieste per la pensione di vecchiaia a seconda della categoria di appartenenza. La pensione donna con l’Opzione fa parte delle pensioni news nel 2020, verifichiamo i requisiti attuali e le varie ipotesi. Opzione donna: una misura dedicata alle donne L’Opzione donna è una misura dedicata alle donne lavoratrici e consente l’accesso con 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome. È richiesto un requisito contributivo di 35 anni di contributi ... Leggi su notizieora

